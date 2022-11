Rimini Calcio, è gioia derby: Cesena battuto 2-1 e ottavi di Coppa Italia

Sport

Il Rimini torna pratico e vincente, conquistando con merito l'accesso agli ottavi di Coppa Italia. I biancorossi al Neri superano 2-1 il Cesena nel derby, grazie alla doppietta di Santini, implacabile dal dischetto e poi autore di un tap-in su cross di Haveri. Per il Cesena, che ha forse preso sottogamba l'impegno con un turnover totale, a segno Brambilla di testa. Ma il Rimini ha risparmiato diversi titolari, trovando buone indicazioni dai due esterni Haveri e Tofanari, e anche da Tanasa. Bene anche il portiere Galeotti.



GALEOTTI 7: nella prima parte di gara chiamato spesso in causa, si arrangia con pugni, smanacciate e respinte di piede. Nella ripresa grande parata sul destro da fuori di Francesconi e nel recupero mette i pugni su Udoh. Decisivo!

TOFANARI 6.5: non fa rimpiangere Laverone anche se non ha sempre il piede "educato" come il titolare. Meglio nel primo tempo che nella ripresa, chiude da braccetto della difesa a tre.

HAVERI 6.5: come un diesel, carbura lentamente, poi una sua splendida discesa porta al raddoppio di Santini. Una bella chiusura in scivolata su Albertini (REGINI s.v. In campo nel finale, con Haveri fermato dai crampi).

GIGLI 6: fisicità in un reparto a tre che vorremmo rivedere presto in campionato. Sorpreso però sul gol di Brambilla.

PIETRANGELI 7: torna dominante e lo si nota subito da un anticipo a metà campo. Al 35' strepitoso intervento in scivolata a interrompre una combinazione tra i fratelli Shpendi: sarebbe stato quasi sicuramente gol. Sempre perfetto nelle diagonali difensive (LAVERONE 6: entra in un momento della partita in cui deve coprire e non spingere).

PANELLI 6.5: salva un gol sulla linea di testa e contribuisce a limitare i pericoli davanti a Galeotti.

DELCARRO 6.5: la sua fisicità emerge minuto dopo minuto, contro un centrocampo avversario di giocatori armati di fioretto e non di sciabola. (EYANGO 6: peccato che non riesca a sfruttare una bella ripartenza di Regini. Svolge comunque il suo compito).

TANASA 6.5: finalmente nel suo ruolo di mediano centrale difensivo, nel reparto a 3 (o a 5 a seconda dei momenti), contribuisce all'ottima copertura difensiva, in mediana torna a catalizzare palloni.

ROSSETTI 6: la gamba cresce, non sempre la precisione lo assiste.

SANTINI 7: "elettrico" come al solito (prende infatti anche un giallo), freddo dagli undici metri, "rapace" nell'infilare il gol del raddoppio (VANO 6: si spende in pressing quando gli avversari costruiscono dal basso. Conquista un prezioso calcio di punizione nel finale, in un momento di pressione del Cesena).

MENCAGLI 6.5: buona gamba e tanta determinazione, da una sua iniziativa nasce l'occasione di Rossetti al 37', smarca Haveri sul raddoppio (ACCURSI 6: non ha molti palloni per mettersi in luce).

All. GABURRO 7: ottimi segnali dalla difesa (gol subito a parte), da rivedere anche in campionato lo schieramento a tre, vista la rosa piuttosto ampia. Bene la coppia d'attacco Mencagli-Santini. Raggiunge un altro obiettivo: gli ottavi di Coppa Italia.



Rimini - Cesena 2-1



RIMINI (3-5-2): Galeotti - Pietrangeli (71' Laverone), Gigli, Panelli - Tofanari, Delcarro (71' Eyango), Tanasa, Rossetti, Haveri (78' Regini) - Mencagli (64' Vano), Santini (65' Accursi).

In panchina: Zaccagno, Lazzarini, Lo Duca, Serpe, Acquistapace; De Rinaldis, Pasa, Tonelli; Gabbianelli, Rosso.

All. Gaburro.

(3-4-1-2): Lewis - Kontek, Lepri, Mercadante - Zecca (72' Albertini), Francesconi, Brambilla, Adamo (72' Coccolo) - Shpendi S. (82' Udoh) - Ferrante, Shpendi C. (82' Chiarello).

In panchina: Tozzo, Pollini; Ciofi, Prestia; De Rose, Corazza, Saber; Corazza; Pieraccini, Lilli, Elefante.

All. Toscano.



ARBITRO: Giaccaglia di Jesi.

RETI: 22' rig. e 52' Santini, 56' Brambilla.

AMMONITI: Mencagli, Kontek, Santini, Pietrangeli.

NOTE: recupero 1' pt, 5' st. Spettatori 4.330, incasso 33.875 euro.