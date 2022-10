Alvaro Anelli, il gesto di civiltà: ogni giorno pulisce il marciapiede pubblico sulla Marecchiese

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 06:37 - 30 Ottobre 2022

Alvaro, il 12 novembre sono 70 anni di lavoro.

Un lettore ci ha segnalato un fatto curioso, un gesto di buona civiltà che può sembrare scontato, ma non lo è, in un'epoca moderna in cui invece abbondano cattivi esempi di maleducazione e incuria.



Alvaro Anelli, 83enne storico fondatore dell'omonima azienda assieme ai fratelli Bruno e Alberto, ha una tempra eccezionale. Il 12 novembre festeggerà 70 anni di lavoro: il primo timbro sul suo libretto di lavoro riporta proprio la data 12 novembre 1952.



I tanti automobilisti che viaggiano sulla strada Marecchiese, all'altezza di Sant'Ermete, sono testimoni dell'operosità di Alvaro, che con qualsiasi condizione del tempo, sotto la pioggia o sotto il sole cocente dell'anticiclone africano, si occupa anche della pulizia del marciapiede pubblico, oltre 100 metri. "Caro Alvaro, ti ringrazio per il tuo gesto settimanale di mantenere pulita un’area pubblica. Con ciò dimostri, con i fatti, che nonostante tu sia arrivato al vertice dell’azienda, invece di stare a casa dedicando il tuo tempo ai tuoi hobby dopo una giornata di lavoro, non ti sei scordato del tuo passato da garzone e anzi hai continuato a lavorare senza mai risparmiarti", è il pensiero del nostro lettore. Complimenti ad Alvaro, simbolo di operosità, ma anche cittadino modello per il suo piccolo, grande gesto quotidiano.