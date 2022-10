Ruba un'auto ma finisce fuori strada nella fuga e muore sul colpo

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 13:26 - 29 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Un uomo di nazionalità nordafricana è deceduto nella notte tra venerdì e sabato (28-29 ottobre) in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 18, nel territorio comunale di Montescudo Monte Colombo.



I fatti sono avvenuti all'incirca all'una e mezza di notte. L'uomo, che risulta residente fuori provincia, ha rubato un Volkswagen Touran a Taverna di Montescudo Monte Colombo, fuggendo a tutta velocità. Ha perso però il controllo della vettura, ribaltandosi e finendo fuori dall'abitacolo. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polstrada di Riccione, oltre al personale del 118.