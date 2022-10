Casa della comunità di Riccione, Lega contro assessore Garulli: 'Dimissioni'

Attualità

Riccione

| 12:51 - 29 Ottobre 2022

L'assessore Garulli.



La Casa della comunità di Riccione sorgerà a San Lorenzo, in via Pavia, ma l'idea dell'assessore Garulli di spostarla in zona ospedale, proposta bocciata dall'Ausl perchè avrebbe comportato la perdita dei contributi del Pnrr, scatena la Lega. La capogruppo del Carroccio in consiglio comunale ed ex assessore, Elena Raffaelli, ricordando che la collocazione della struttura in via Pavia era stata prevista dall'ex giunta Tosi, invoca le dimissioni di Garulli: "L’avventuristico spostamento a fianco dell’ospedale Ceccarini, da lei proposto senza alcun confronto con la popolazione, è stato bocciato dall’Ausl pena la perdita dei finanziamenti del Pnrr. Era prevedibile. Ora ci aspettiamo le sue dimissioni per evidente scarsa propensione a coniugare la sua qualità professionale con l’attività politica e amministrativa, che risponde a esigenze plurime di coniugare i bisogni del territorio con quelli delle persone", attacca Raffaelli, che aggiunge: "Un’amministrazione comunale non è da paragonarsi a un reparto ospedaliero, né l’Aula è il palcoscenico per arringhe poco sorvegliate".



L'ex assessore ricorda che alla giunta "spettava il compito di individuare una localizzazione della Casa della Salute/Comunità che non solo promuovesse la capillarità di servizi sul territorio, favorendone l’accesso a tutti, ma anche che potesse contribuire a recuperare strutture degradate". All’Ausl invece, "rapportandosi con l’amministrazione, spettava indicarne i contenuti con un’operazione di vera sussidiarietà".



La Raffelli conclude così la nota: "Questo, professor Garulli, Lei non l’ha voluto capire e ha sbagliato in modo irreparabile, anche trattando con supponenza tanti cittadini di Riccione che, al contrario, avrebbe dovuto ascoltare con umiltà e comprensione. Ne tragga le dovute conclusioni".