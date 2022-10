Le Lotus pronte a 'invadere' le strade di Riccione e Coriano

Sport

Misano Adriatico

29 Ottobre 2022





Sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli ad accogliere la quarta tappa di "CLI Trophy 2022".



L'appassionante manifestazione organizzata da Club Lotus Italia, e rivolta a tutti i possessori di Lotus moderne o d'epoca, è pronta ad approdare sul circuito intitolato alla memoria dell'indimenticato "Sic" nella giornata di martedì 1° novembre, con 3 turni esclusivi e cronometrati (da 25 minuti ciascuno) alternati a briefing tenuti dagli esperti tutor CLI.



L'appuntamento è per le ore 10. Da quest'anno, grazie all'affiliazione con OPES Italia (Organizzazione Per l'Educazione allo Sport – ente riconosciuto dal CONI), gli eventi di CLI Trophy sono annoverati ufficialmente nei calendari CONI tra gli eventi sportivi "di preminente interesse nazionale".



La giornata di lunedì 31 ottobre sarà invece caratterizzata dal consueto tour stradale: un modo per apprezzare le bellezze del territorio italiano a bordo delle quattro ruote, gustare i sapori locali e visitare borghi e luoghi della cultura. La partenza è fissata alle ore 9.45 dal lungomare di Riccione per poi dirigersi verso il Museo La Storia del Sic di Coriano che, attraverso cimeli, foto e moto, ripercorre la carriera e la vita del campione, dall'infanzia fino all'approdo in Moto GP. A seguire i soci riprenderanno il tour collinare per arrivare a Tavullia, altra meta particolarmente amata dai motociclisti perché celebra il mito di Valentino Rossi. Qui si terrà il pranzo (all'Osteria Tavullia) che anticiperà il ritorno verso Riccione per la cena sociale, il pernottamento e l'utilizzo della SPA all'interno dell'Hotel Ambasciatori.