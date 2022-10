Rimini, riaperta via Montescudo in direzione monte

Attualità

Rimini

| 11:58 - 29 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

E’ stata riaperta da questa notte la Via Montesudo che adesso è percorribile a senso unico, provenendo dalla nuova rotatoria SS16, con direzione da mare verso monte.



Dopo la conclusione di alcuni lavori che insistevano sul quel tratto di strada con un parte del cantiere, si sono concluse nelle ore notturne le limitazione sulla circolazione stradale di via Motescudo, che adesso può essere percorsa a senso unico solo in direzione monte.



Rimane comunque attivo, sull’ultimo tratto di questa strada che confluisce sulla SS16, il divieto per il transito da monte verso mare. I conducenti infatti provenienti da monte che vogliono raggiungere la SS16, devono svoltare nella via Tirso (rotonda villaggio 1°Maggio), oppure sempre a destra nella via Metauro e da li imboccare la via Coriano, fino a raggiungere la rotatoria posta davanti al Colosseo. Proseguire poi sulla Via Edelweiss Rodriguez Senior, se si è diretti verso Riccione, oppure tornare sulla via Coriano, per andare in direzione Ravenna.



L’apertura della strada è stata assistita da questa notte - e nelle ore di punta di questa mattina - da una pattuglia della Polizia Locale che non ha riscontrato nessun problema per la circolazione stradale.