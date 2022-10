Rimini, Loris Mazzotti nuovo presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia provinciale

Attualità

29 Ottobre 2022

Loris Mazzotti.

L'imprenditore agricolo Loris Mazzotti, in rappresentanza di Confagricoltura, è il nuovo presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Rimini. Dopo le dimissioni di Michele Grassi, il vicepresidente Mazzotti è stato chiamato a guidare l'Atc fino al prossimo rinnovo del consiglio direttivo, in programma tra un anno e mezzo.





"Avere un presidente non cacciatore alla guida dell'Atc è un fatto anomalo, ma dopo nove anni alla vicepresidenza ho ben presente le dinamiche da tenere in considerazione, gli equilibri tra il mondo della caccia, dell'agricoltura e della tutela ambientale: tutte tematiche su cui l'Atc ha un ruolo di primo piano e sul territorio sta ottenendo risultati apprezzabili", queste le prime parole di Loris Mazzotti, titolare di un'azienda agricola a Mulazzano, specializzata nella coltivazione di cereali e foraggi con un allevamento bovino, e consigliere comunale a Coriano con delega alla caccia, pesca e agricoltura.





L'Atc svolge diversi ruoli afferenti il mondo venatorio. Tra questi verifica e liquida i danni della fauna selvatica cacciabile, per il nostro territorio essenzialmente caprioli e cinghiali. E proprio i danni da fauna selvatica sono uno dei fattori con cui l'agricoltura sta facendo i conti.





"Nell'Ambito di Rimini lo scorso anno questi danni sono stati contenuti, rientriamo nei parametri medi regionali, segno che l'attività di contenimento è stata efficace - illustra il presidente - Ma con l'ingresso della peste suina questa attività assume ancor più rilevanza. I conteggi sui danni relativi all'anno in corso non sono ancora ultimati, ma nel 2022 si sono notati problemi sulle semine. L'obiettivo da qui alla fine del mandato è di cercare di limitare l'affluenza dei cinghiali il più possibile per difendere le attività degli agricoltori: abbassare il numero di questi animali selvatici è fondamentale, anche se prima del contenimento serve sempre fare tanta prevenzione. Le squadre di caccia hanno comunque ben recepito l'impegno. Come Atc sosteniamo anche gli interventi delle colture a perdere, cioè quelle coltivazioni funzionali all'alimentazione delle specie liberate sul territorio - conclude Loris Mazzotti - come fagiani, lepri, pernici rosse... nell'ambito delle zone di ripopolamento e cattura".