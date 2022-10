Inflazione alle stelle, ricadute sulle famiglie riminesi per oltre 3.600 euro annui

Attualità

Rimini

11:17 - 29 Ottobre 2022

“Con l’inflazione al +11,9% le famiglie dovranno far fronte a ricadute di +3.600 euro annui per ogni famiglia riminese” a fare i conti è Federconsumatori Rimini che mette in guardia contro le pesanti ricadute per le famiglie. “Proprio il settore dei beni alimentari desta particolare preoccupazioni per il forte il rincaro dei prezzi di un comparto così vitale, comparto già oltre il 12% nella nostra provincia” continua la nota di Federconsumatori che sta ricevendo in questo periodo tante lamentele per disagi e difficoltà da parte dei cittadini.

“Ecco perché” continua Federconsumatori “si rende sempre più urgente che il Governo adotti tutte le misure necessarie a fronteggiare efficacemente questa grave situazione, definendo politiche di sostegno alle famiglie, nonché serie azioni di contrasto ad ogni fenomeno speculativo, occorre inoltre il rafforzamento dei poteri dell’autorità di vigilanza sui prezzi e l’istituzione degli Osservatori territoriali, partecipati dalle Associazioni dei consumatori.”

Federconsumatori invoca anche una “profonda revisione e riforma delle aliquote IVA, attuando una sterilizzazione ed un contenimento su tutti i beni primari: a tal proposito Osservatorio Federconsumatori ha elaborato una proposta di revisione delle aliquote su una serie di prodotti essenziali, che genererebbe un risparmio annuo di 531,57 euro a famiglia.”



Primi piccoli passi che dovrebbero essere affiancati dall’allargamento “della platea dei beneficiari del bonus luce, gas e idrico, dalla sospensione dei distacchi per morosità, dalla previsione di una rateizzazione lunga per le bollette-.

Tutte queste misure, concederebbero alle famiglie un po’ di ossigeno e contribuirebbero a contenere in maniera significativa l’elevato tasso di inflazione, che sta comprimendo i consumi e costringendo i cittadini a rinunce e ridimensionamenti, con pesanti conseguenze sull’intero sistema produttivo.” conclude Federconsumatori.