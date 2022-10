Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 08:37 - 29 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Incidente stradale all'alba di oggi, sabato 29 ottobre, sulla strada Marecchiese a Pietracuta di San Leo. Erano passati pochi minuti dalle 6 quando, per cause ancora al vaglio, due auto si sono scontrate frontalmente. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto un'automedica, due ambulanze, l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I feriti sono stati portati al Bufalini di Cesena.

Il tratto di strada è al momento chiuso per i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.