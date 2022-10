Decreto legge Aiuti ter, Gnassi (PD): 'Emendamenti messi a punto con ex sindaci Dem'

Attualità

20:19 - 28 Ottobre 2022

Andrea Gnassi.





"Il Pd si fa carico di venire incontro alle esigenze e alle emergenze dei comuni italiani e lo fa attraverso un pacchetto di emendamenti al Dl Aiuti ter messo a punto insieme agli ex sindaci che oggi fanno parte del Gruppo del Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista e ai componenti della commissione speciale". Lo dice in una nota il deputato Dem Andrea Gnassi. "In particolare - aggiunge - gli emendamenti riguardano: il rifinanziamento del fondo straordinario per gli enti locali per il periodo 2022-23, con lo stanziamento di un miliardo di euro e la riattivazione del tavolo tecnico di confronto che, tra il 2020 e il 2021, ha permesso di governare in modo condiviso la crisi pandemica; le misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; il calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali e lo scomputo dei maggiori oneri da costi per l'energia non coperti da assegnazioni statali; la deroga alla rendicontazione delle assegnazioni statali agli enti locali prevista dal Tuel; gli extraprofitti comunali da energia rinnovabile; i pareri per le opere del Pnrr, norma necessaria per accelerare il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione; le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del Pnrr, per dotare gli enti locali del personale dotato di specifiche professionalità; la mobilità orizzontale, per far fronte alle carenze di personale; la proroga dei termini per l'edilizia scolastica; l'unicità del sistema ReGiS per la rendicontazione dei progetti finanziati dal Pnrr e ulteriori norme per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in fase di previsione, degli avanzi e oneri di urbanizzazione in deroga alla disciplina ordinaria e degli incassi da proventi per le violazioni al codice della strada". "Infine - conclude - abbiamo la sospensione della quota capitale per i mutui Mef 2022-2023 e l'alleggerimento degli oneri da indebitamento per le maggiori spese energetiche. Si tratta, dunque, di un pacchetto oggi fondamentale per gli Enti locali e molto atteso dai sindaci"