Carlo Frisi a 'Le Iene' su Italia 1 con l'imitazione di Papa Francesco

Attualità

Rimini

| 17:40 - 28 Ottobre 2022

Carlo Frisi nel servizio de 'Le Iene'.



Carlo Frisi protagonista di un servizio de "Le Iene", il celebre programma di Italia 1. L'imitatore riminese si è finto Papa Francesco in una telefonata a Ivo Pignatti, un anziano di Garlasco la cui abitazione è meta di pellegrinaggi, da parte di persone che ritengono miracolosa l'acqua di una sorgente che si trova nella sua proprietà. A suo dire l'acqua avrebbe poteri curativi e guarirebbe dalle malattie. La troupe delle Iene ha mostrato l'esatto contrario e alla fine ha convinto Pignatti a parlare telefonicamente con Papa Francesco, che ha rivolto un monito al suo interlocutore: "Attenzione a usare la parola miracolo. Ci sono persone che stanno male e devono farsi le cure": l'invito dunque a non illudere le persone, attraverso le presunte capacità curative di un'acqua, e ad affidarsi alla medicina. A parlare però non è stato ovviamente il vero Pontefice, ma il buon Frisi: Bergoglio è infatti uno dei suoi cavalli di battaglia.



QUI il link alla pagina Facebook di Carlo Frisi con il servizio video de Le Iene.