Fiera Nazionale Tarfufo, Sant'Agata Feltria "apparecchia" una chiusura col botto

Sant' Agata Feltria

| 16:26 - 28 Ottobre 2022

Principesse della rocca 2022, Sant'Agata Feltria.

La XXXVIII edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant'Agata Feltria, uno degli appuntamenti d’autunno più importanti e più frequentati del settore nell’intero panorama nazionale, è pronta ad “apparechiare” una gustosa cinquina.



Domenica 30 ottobre è in programma il quinto ed ultimo appuntamento con il prezioso tuber magnatum pico, ovvero sua maestà il tartufo bianco pregiato. L’«oro dei boschi» è l’incontrastato re della tavola. Secondo Brillat Savarin, uno dei padri della gastronomia, “se i tartufi costassero meno nessuno vorrebbe saperne, e il loro profumo diventerebbe puzzo”. Il territorio dell’Alta Valmarecchia – e Sant’Agata Feltria in particolare – sono una delle zone più vocate d’Italia) dell’«oro dei boschi». Per questo il borgo della Alta Valmarecchia in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato si trasforma in cucina per realizzare piatti di alto valore gastronomico, che sprigionano inebrianti aromi ben lontani dalla globalizzazione che spesso travolge anche a tavola, per salvaguardare l'integrità del nostro ambiente.



Sant’Agata Feltria si prepara a rapire tutti i visitatori con il profumo intenso e unico del tartufo bianco pregiato e il suo gusto inimitabile. Inoltre propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze del territorio.

Stabilmente inserita tra gli appuntamenti d’autunno più importanti e più frequentati del settore nell’intero panorama nazionale, la Fiera domenica 30 ottobre propone anche l’assegnazione delle chiavi della città di Sant’Agata Feltria. Quest’anno verranno consegnate a Babbo Natale e al suo fedele aiutante che da 26 anni ininterrottamente fanno visita a S. Agata in occasione delle festività natalizie.