Misano, entro la fine dell'anno un terzo del territorio sarà coperto dalla fibra ottica

| 16:19 - 28 Ottobre 2022

Entro la fine dell’anno un terzo del territorio di Misano Adriatico sarà coperto da fibra ottica, attraverso la soluzione Ftth (Fiber To The Home), per collegamenti ultraveloci.

Prosegue il piano di cablaggio realizzato da Cotes, per conto di FiberCop, società infrastrutturale di Tim.



Nei prossimi due mesi saranno collegate Via Larga, Via Enzo Ferrari e Via Tazio Nuvolari, nella zona artigianale di Santamonica, andando a risolvere una criticità che era stata sollevata dalle aziende che vi sorgono.



“Stiamo andando avanti con la copertura di Misano – commenta l’assessore all’innovazione tecnologica Filippo Valentini - Siamo arrivati a cablare a circa un terzo del territorio: Portoverde, Belvedere, la zona di Misano Mare sopra la ferrovia e parte di Misano Monte. Abbiamo avuto garanzia di copertura, entro l’anno, anche della zona artigianale di Santamonica, che darà risposta ad una difficoltà reale esistente. A metà novembre, poi, verrà stabilito il prossimo step, in programma nel primo trimestre del 2023”.