San Giovanni, l'appartamento che riunisce ragazzi speciali festeggia il primo anno di attività

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:14 - 28 Ottobre 2022



I ragazzi del Gruppo Appartamento di San Giovanni in Marignano festeggiano insieme il primo anno di convivenza, all'insegna dell'entusiasmo e dei traguardi raggiunti tra la fine del 2021 e il 2022. Sono tante le esperienze realizzate nel territorio tra lavoro, tempo libero, sport e volontariato. Le ragazze e i ragazzi si spostano quotidianamente nel territorio, a partire dal borgo marignanese, per vivere una vita ricca di stimoli e contatti umani. Partecipano a tutte le attività che Cà Santino propone loro in collaborazione con la rete associativa territoriale e diverse amministrazioni comunali. "Ricordiamo la raccolta fondi promossa dalle associazioni di volontariato marignanesi nell’ambito della Giornata del Dono che continuerà fino a settembre 2023 e porterà all'arredo di un ulteriore spazio limitrofo al gruppo appartamento ed offrirà alle ragazze e ragazzi più opportunità per attività del tempo libero e condivisione con amici ma anche vicini", sottolinea l'amministrazione comunale in una nota.



L'amministrazione esprime la propria soddisfazione nell'ospitare "questa esperienza" e ringrazia "tutte le persone e realtà che in questo anno si sono fatti vicini al gruppo appartamento con progetti e generosità". In merito il direttore del Gruppo Appartamento, Pierpaolo Frontini, ha raccontato che in un'occasione, al ristorante, i ragazzi si sono per esempio visti offrire la cena da un tavolo vicino, con cui avevano condiviso discorsi durante la serata. "Lo stupore per la gratuità e la generosità del gesto è anche occasione per comprendere quanto esperienze come questa ci possano umanamente avvicinare come comunità", chiosa l'amministrazione comunale.