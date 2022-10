Rumore, il Palacongressi di Bellaria preso d'assalto per il festival dedicato a Raffaella Carrà

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:13 - 28 Ottobre 2022

Rumore Bim Festival a Bellaria-Igea Marina.

Parte alla grande la prima edizione di Rumore Bim Festival con l’invasione pacifica del Palacongressi da parte dei settecento concorrenti arrivati a Bellaria Igea Marina, dopo essere stati selezionati su duemilacinquecento partecipanti nelle selezioni e casting svoltesi in tutta Italia.



Dalle prime luci dell’alba centinaia di artisti provenienti da tutta Italia, isole comprese, hanno iniziato a percorre le strade bellariesi, chi già con gli abiti di scena, chi con la chitarra a mo’ di zaino, altri a gruppi: tutti in direzione del Palacongressi con un carico di speranze e tanta voglia di divertirsi.



Dopo essersi accreditati all’ingresso in maniera molto disciplinata, sono iniziate le centinaia di audizioni per scegliere i 24 artisti che si sfideranno durante la finalissima a partire dalle ore 20,30 di domenica 30 ottobre, un Gran Galà aperto al pubblico fino a esaurimento posti che sarà condotto dalla giornalista e conduttrice di RaiUno TG1 Barbara Capponi.



Una giuria di primari addetti i lavori tra cui spiccano nomi come Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Michele Monina, Massimo Cotto e tanti altri, decreteranno la classifica finale dei vincitori di categoria ed il vincitore assoluto.

Durante le 4 giornate di selezioni finali saranno anche scelti i 120 artisti che a Febbraio 2023 parteciperanno a Sanremo dove, durante la settimana del Festival, si terrà presso il Rumore Bim Festival Village la presentazione delle seconda edizione del contest. Qui, fra gli altri eventi in programma, il noto giornalista e scrittore Michele Monina creerà uno spazio permanente dove arriveranno per promuoversi anche tutti gli artisti del Festival e dove ci sarà la postazione fissa radiotelevisiva di RTL 102.5, altre radio e tv, tanti giornalisti e altre mille sorprese.



L’aspetto più importante della manifestazione è senza dubbio la formazione che tende a invertire il paradigma per cui solo chi vince è gratificato. Per quanto riguarda questo aspetto ci saranno professionisti tra i più quotati nel mondo dello spettacolo, da Cheope (Alfredo Repetti Mogol) il paroliere oggi più quotato, lo stesso Michele Monina il re dei critici musicali, Enzo Paolo Turchi che non ha bisogno di presentazioni, Massimo Cotto, Federica Abbate e tanti altri per finire domenica con la Masterclass di Marco Masini.

Per quanto concerne il divertimento, i ragazzi avranno a disposizione nel villaggio dei Truck Food, due aree per esibirsi in jam session, creando così una partecipazione emotiva e la possibilità di fare nuove amicizie e incrociare nuove opportunità per il loro percorso artistico.



Giovedì pomeriggio nella presentazione dei Coach, degli organizzatori e delle Istituzioni, hanno colpito positivamente i ragazzi le parole del Direttore Artistico Roberto Vecchi che ha condannato i talent televisivi, in quanto non fanno formazione e penalizzano le persone che non hanno alle spalle il sostegno di elementi importanti della musica.

Un altro applauso con una infinita e commovente standing ovation è stato dedicato a Raffaella Carrà quando, nel suo saluto, il Sindaco Filippo Giorgetti ha ricordato l’artista. Da sottolineare la bellissima improvvisazione del canto Rumore, da parte dei ragazzi durante la foto ufficiale.



Domenica sera, come ha ricordato il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi ai ragazzi- “Alcuni di voi saranno soddisfatti per la loro performance, altri meno. Ma l’importante è che vi siate divertiti e che portiate a casa il ricordo di belle emozioni nel vostro cuore, vissute a Bellaria Igea Marina”.



Nell’invitare i cittadini a partecipare nella serata conclusiva aperta al pubblico, il Sindaco chiosa: "Rumore BIM Festival è partito praticamente a marzo, portando per sette mesi in tutta Italia il nome di Bellaria Igea Marina e l'omaggio che la città ha fortemente voluto per Raffaella Carrà. Un contest di alto contenuto artistico, prestigioso anche nei suoi partner, dalla Rai a MSC Crociere, che trova il suo apice in questi quattro giorni di finalissime a Bellaria Igea Marina. Con 700 ragazzi a sfidarsi: tra loro, saranno peraltro scelti i 150 artisti che a febbraio saranno protagonisti della presentazione della seconda edizione, in occasione del Festival di Sanremo. Si sta concretizzando al Palacongressi quella 'vision' che ci ha orientato nello sposare questa manifestazione: omaggiare Raffaella non con appuntamenti estemporanei, ma con una manifestazione che faccia rivivere il suo talento in quello di centinaia di ragazzi, a cui consegnare una ambizione reale e un sogno da far avverare. Proprio come lei, che qui da Bellaria Igea Marina avviò la sua luminosissima carriera artistica."