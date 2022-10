Basket C Silver, i Titans ospitano Fossombrone

Sport

Dini in lunetta.

Avversario di prestigio per l’EA Titano in questa quinta giornata di campionato. I ragazzi di coach Rossini se la vedranno infatti con la Metauro Basket Academy Fossombrone, una formazione ostica che punta diretta alla promozione e che già nella scorsa stagione agonistica è stata contender agguerrita per i primi posti.

Dopo la doppia gara in trasferta si torna al Multieventi. Palla a due domani, sabato 29 ottobre, alle 18.

Nei Titans tutti abili e arruolabili, con coach Stefano Rossini che deciderà quali Under portare per questo importante appuntamento.

Fossombrone ha lo stesso ruolino di marcia di Macina e compagni: 3 vittorie e 1 sconfitta. Esordio con un oceanico +32 a Falconara (otto giocatori tra i 7 e i 13 punti), poi ancor meglio in casa con Spoleto per il +37 (Casalini 20 e Prelec 17). Poi ko sul difficile campo di Urbania (-11, 32 di Santi) e infine +10 con Ascoli (ancora buonissima distribuzione di responsabilità e punti).

E' già sfida importante per le zone alte della classifica, con i Titans che poi, domenica 6 novembre, dovranno far visita a una delle tre imbattute del girone, la Svethia Recanati.