Volley B2 femminile, Lasersoft al PalaMarignano contro il Fano

| 15:59 - 28 Ottobre 2022

E' una Lasersoft Riccione che si presenta carichissima al prossimo impegno che la vedrà opposta sabato tra le mura amiche del PalaMarignano (fischio d'inizio ore 18) all'Apav Bcc Fano. Moltrasio e compagne cercano la quarta vittoria consecutiva che andrebbe a consolidare la loro posizione nei piani altissimi della graduatoria. Di fronte però ci sarà un avversario altrettanto agguerrito e bisognoso di punti che scenderà in Romagna con la mente sgombra e per questo ancor più pericoloso. Occorre dunque cercare fin da subito di imporre il proprio gioco per evitare brutte sorprese. Nel precedente turno Riccione ha espugnato Monte Urano (3-0) mentre Fano è uscita sconfitta col medesimo punteggio dal comunque difficile campo di Ozzano.



Serie C maschile In cerca della quarta vittoria consecutiva anche la formazione guidata da coach Botteghi che sabato scenderà in campo a Bologna con la seconda della classe, anch'essa imbattuta in questo inizio di campionato.

La Prime Cleaning Riccione è reduce da tre vittorie in altrettante gare giocate, ovvero un 3-0 sull'Atlas S.Zaccaria Ravenna e due vittorie al tie-break nei due big-match con Forlimpopoli e Bellaria.

Sette i punti in classifica per i Riccionesi che inseguono ad una sola lunghezza i prossimi avversari, la Pallavolo Bologna. Inizio gara ore 20.30.