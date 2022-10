'Tessera-gate' allo stadio del nuoto Riccione, la replica: 'Negate a chi non partecipa ai corsi'

Attualità

Riccione

| 15:02 - 28 Ottobre 2022

Giuseppe Solfrini, presidente della Polisportiva comunale di Riccione.



Contattato dalla nostra redazione, il presidente della Polisportiva comunale di Riccione spiega il "tessera-gate" che è stato sollevato ieri (giovedì 27 ottobre) in consiglio comunale da due consiglieri di diversa estrazione politica: Vannucci del Pd e Villa della lista Caldari. "Nessuna tessera negata - spiega Solfrini - purché la richiesta sia legata alla frequentazione dei corsi. Se una persona richiede la tessera, ma non viene praticata attività sportiva, la richiesta non viene accolta", spiega, aggiungendo due precisazioni: "Per il nuoto libero non c'è assolutamente necessità della tessera. Le domande di tesseramento di persone che vogliono praticare nuoto libero, senza iscriversi ai corsi, non vengono accolte per questo". "Ma ci sono persone che hanno risposto alla nostra richiesta dicendo di non voler praticare alcuna attività", chiosa Solfrini. Inevitabile quindi il dover respingere la richiesta, precisa il presidente dalla Polisportiva.