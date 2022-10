"Donna, vita, libertà", l'iniziativa solidale del consiglio comunale di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:59 - 28 Ottobre 2022

I consiglieri comunali indossano la maglietta di Donna Vita Libertà.

Il Consiglio Comunale di Riccione - ieri sera (27 ottobre) - si è dimostrato accanto alle donne iraniane e a tutte le persone che in Iran chiedono diritti e libertà.



“Donna, vita, libertà” 𝐞̀ 𝐥𝐨 𝐬𝐥𝐨𝐠𝐚𝐧 - riportato sulle magliette indossate da tutti i consiglieri comunali di Riccione - 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚 nonostante la brutale repressione.



Le donne iraniane lottano da anni contro la condizione in cui il regime teocratico al potere le costringe: la morte di Masha Amini ha dato il via alle proteste in piazza che hanno ricevuto sostegno in tutto il mondo e sono diventate virali sui social media.



“Sosteniamo - è l’intento dei consiglieri comunali di Riccione - le proteste delle donne iraniane che si battono con coraggio rivendicando che i loro diritti siano riconosciuti e rispettati”.