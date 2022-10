Travolto dalla ruspa in via Euterpe, via libera per il funerale di Roberto Sancisi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:48 - 28 Ottobre 2022

Roberto Sancisi.



C'è la data del funerale di Roberto Sancisi, il 78enne originario di Montalbano di Santarcangelo deceduto in un tragico incidente stradale lunedì mattina (24 ottobre). La procura ha rilasciato il nulla osta per il rito, che sarà celebrato lunedì (31 ottobre), alle 15, presso la Chiesa in Collegiata di Santarcangelo. Non verrà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo, come riferisce l'avvocato della famiglia, Umberto De Gregorio. Sancisi, ex postino molto conosciuto in Valmarecchia per la sua passione per il ciclismo, è deceduto in un incidente stradale nel cantiere della nuova rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare per San Marino: un escavatore ha attraversato la carreggiata stradale mentre passava la Suzuki S-Cross del 78enne: la griglia per murature in cemento armato che stava trasportando ha sfondato il tettuccio della vettura e ucciso l'uomo.