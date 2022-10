Viserba, un 'circus' in piazza per tutti i bambini

Eventi

14:33 - 28 Ottobre 2022

Comitato turistico di Viserba.



"Viserba Circus": una festa colorata per tutti i bambini, a partire dalle ore 16 di lunedì 31 ottobre, animerà la centrale piazza Pascoli. La organizza il comitato turistico, che offrirà uno spettacolo di saltimbanchi, tanti giochi e caramelle.



"L'appuntamento vuole essere solo il primo di tanti che saranno organizzati durante l'anno per i più piccoli - spiega Francesco Benvenuti, presidente del comitato turistico - Anche i grandi si divertiranno, naturalmente. Non solo spettacoli estivi per i turisti: il Comitato vuole creare momenti di aggregazione per i viserbesi, al di là delle stagioni. Per questo, stiamo preparando la ripresa del book crossing e il villaggio natalizio, che l'anno scorso ci hanno dato tanta soddisfazione".