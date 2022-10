Reddito di Cittadinanza, a Rimini quasi 3mila percettori. Croatti: "Sostegno fondamentale"

Attualità

| 14:12 - 28 Ottobre 2022

Il Senatore Marco Croatti (M5S).

Secondo i dati dell’Osservatorio statistico riguardanti luglio 2022, sono 2.973 i nuclei familiari della provincia di Rimini a percepire Reddito di Cittadinanza (2.476) e Pensione di Cittadinanza (497).



“Sono dati che fotografano la dimensione numerica del RdC nel nostro territorio e indicano come queste misure siano fondamentali per sostenere tante famiglie riminesi”. Il commento del senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.



Guardando i dati nel dettaglio si apprende che sono 5.255 le persone coinvolte complessivamente e che l’importo medio mensile erogato è di 454,73 euro. Osservando l’andamento medio annuale dei nuclei richiedenti a Rimini si nota una diminuzione costante: nel 2019 erano mediamente 5.793, nel 2020 erano 4.606, nel 2021 erano 3.803, nel 2022 sono 3.023.

Allargando l’analisi alla nostra regione sono stati 33.264 i nuclei familiari percettori a luglio 2022 e l’importo medio è simile al dato riminese: 460,93 euro.



“Con l’insediamento della premier Giorgia Meloni, a cui vorrei augurare buon lavoro, inizia ufficialmente una legislatura in cui il M5S sarà pronto a dare battaglia su ogni azione della destra che dovesse essere tesa ad attaccare il Reddito di Cittadinanza. Questo strumento ha salvato dal baratro della povertà un milione di persone stando alle elaborazioni dell’Istat. Se questo governo proverà a smantellarlo troverà una strenua resistenza politica. Dentro e fuori le istituzioni”. Conclude Croatti.