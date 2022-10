Tessere stadio del nuoto rifiutate ad alcuni cittadini e associazioni, scoppia il caso a Riccione

Attualità

Riccione

| 13:58 - 28 Ottobre 2022

Logo della Polisportiva comunale sulla facciata dello stadio del nuoto di Riccione (archivio).



Ieri (giovedì 27 ottobre) nel consiglio comunale di Riccione è esploso il caso delle tessere della Polisportiva comunale, in merito all'accesso allo stadio del nuoto. Il consigliere della lista Caldari Moreno Villa ha presentato un question time sul tema, sollevato peraltro anche dal consigliere di maggioranza Gianluca Vannucci (PD). Villa e Vannucci hanno denunciato che ad alcune associazioni e a diversi cittadini è stato rifiutato il rinnovo della tessera.



“L’impianto è aperto a tutti - ha argomentato Villa - e tutti dovrebbero essere liberi di poterlo frequentare e di tesserarsi. La reazione dell’amministrazione dovrà essere immediata”.



La sindaca Angelini, in risposta, ha annunciato un urgente convocazione del presidente e del direttivo: “Quello che state denunciando è un fatto che ritengo grave. L’impianto natatorio è l’impianto della città e non di un’associazione sportiva", ha commentato la sindaca, aggiungendo: "Vogliamo avere chiarimenti: condivido pienamente la necessità di tutelare l’impianto natatorio e, di fatto, tutti i cittadini”.



L’assessore allo Sport Simone Imola ha chiesto la verifica del rispetto della convenzione che lega il comune alla Polisportiva comunale, confermando di aver avuto "segnalazioni analoghe da parte di semplici sportivi o associazioni".



Sempre a proposito di Polisportiva, la consigliera comunale del Pd Gloria Fabbri ha sollevato il tema dell’utilizzo di asciugacapelli e docce senza limitatori di tempo. “In piscina erano stati installati dei dispositivi che consentivano di evitare sprechi di acqua ed energia elettrica – ha osservato la consigliera -. Non si comprende perché siano stati eliminati proprio ora che siamo di fronte a un’emergenza senza precedenti”.

L’assessore Simone Imola ha sostenuto di essere “già a conoscenza di questa scelta compiuta dalla Polisportiva. In occasione del prossimo confronto con il direttivo chiederemo conto anche di questo”.