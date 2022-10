Santarcangelo, un nuovo dispositivo sostituirà i vecchi contatori dell'energia elettrica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

13:43 - 28 Ottobre 2022

Inizierà nelle prossime settimane a Santarcangelo la sostituzione di tutti i contatori dell’energia elettrica con il dispositivo di ultima generazione Open Meter. L’operazione massiva – che riguarderà utenze private e pubbliche e sarà preceduta dall’invio di un volantino informativo – sarà eseguita da operatori autorizzati dell’azienda E-distribuzione dotati di cartellino identificativo: i tecnici forniranno anche un codice mediante il quale è possibile verificare le loro credenziali – telefonando al numero verde 803.500 o accedendo al sito www.e-distribuzione.it – e seguire anche la pratica di sostituzione del proprio contatore.



I nuovi dispositivi avranno un sistema di misurazione intelligente, in grado cioè di fornire informazioni sui tempi di utilizzo dell’energia elettrica tali da promuovere l’efficienza energetica, aumentando la consapevolezza dei comportamenti di consumo e favorendo la concorrenza nei servizi di fornitura. La sostituzione dei contatori non avrà alcun costo a carico degli utenti, pertanto gli operatori che si presenteranno a domicilio non richiederanno alcun compenso né cambi tariffari.

Per maggiori informazioni sul piano di sostituzione dei contatori da parte di e-distribuzione è possibile consultare il sito: www.e-distribuzione.it/open-meter/faq-open-meter.html.