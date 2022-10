Rimini, al via le manutenzioni di cinque ponti e due sottopassi

Attualità

Rimini

| 13:41 - 28 Ottobre 2022

Ponte della Resistenza di Rimini (archivio).



Giovedì 3 novembre a Rimini prenderanno il via alcuni lavori di manutenzione ordinaria su 7 tra ponti e sottopassi cittadini. Il piano degli interventi è stato messo a punto dai tecnici del Servizio Infrastruttura Stradale di Anthea e riguarderà i ponti di via Marecchiese, della Resistenza, dei Mille, di via Montefiorino e di via Sant'Aquilina; inoltre i sottopassi di viale Carlo Zavagli e via Parigi.



Gli interventi manutentivi, affidati sempre ad Anthea per 60.000 euro, riguarderanno anche la pulizia e la manutenzione degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque piovane e si procederà ai trattamenti anti-corrosivi delle travi metalliche.



Nell giornata di giovedì prossimo si inizierà con il Ponte di Via Marecchiese e a seguire gli altri interventi in elenco. Per questo primo intervento non sono previste limitazioni alla circolazione stradale che non sarà interrotta.



“Si tratta di interventi - precisa l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli - che fanno parte di una regolare attività di controllo e prevenzione che viene fatta ogni anno in maniera capillare da Anthea su tutte le infrastrutture del territorio comunale. Interventi mirati di manutenzione ordinaria finalizzati alla sicurezza dei cittadini che fanno parte di un piano annuale dei lavori pubblici. Un’attenzione che in particolare sulle strade intendiamo continuare a garantire per tutelare le opere e la loro conservazione nelle migliori condizioni”.