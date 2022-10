Formazione professionale, apre nuova scuola a Rimini: '29 studenti assunti a tempo indeterminato'

Attualità

Rimini

| 13:31 - 28 Ottobre 2022

Fondazione Unicampus San Pellegrino (Archivio).



Apre a Palazzo Arpesella, nel cuore di Marina Centro di Rimini, 'Ora Lab' la nuova struttura dedicata a formazione professionale e didattica degli studenti dell'ente Osfin, accreditato a livello regionale, entrato a fare parte da inizio anno del gruppo educativo nazionale della Fondazione Unicampus San Pellegrino.



L'inaugurazione si è tenuta questa mattina (venerdì 28 ottobre). Duecento metri quadri ospitano i laboratori di tre bienni di studio: operatore di magazzino merci, operatore alle vendite, operatore alla promozione e accoglienza turistica. Un laboratorio è la ricostruzione fedele di un punto vendita di abbigliamento, l'altro un esempio di magazzino, l'ultimo un'aula informatica. A dare il loro contributo economico, le imprese Teddy e Zucchetti. Sono 110 gli studenti fra i 14 e i 25 anni che ogni anno frequentano dalle 160 alle 200 ore di laboratori pratici. Grazie ai progetti di alternanza scuola lavoro, spiegano dall'ente, sono state 29 le assunzioni a tempo indeterminato di studenti nell'ultimo anno e ne sono in programma per dicembre altre 12. "Accogliamo usciti o esclusi dalla scuola, chi non studia e non lavora e neppure lo cerca. Siamo una risposa efficace a un problema troppo esteso e sottovalutato", ha spiegato il direttore di Osfin Massimiliano Marcellini. "C'è un tema centrale per il nostro Paese, il vuoto educativo", ha aggiunto il presidente della Fondazione Unicampus San Pellegrino Stefano Arduini. "Fondamentale è, quindi, il collegamento con il mondo del lavoro. È il punto centrale di qualunque progetto formazione".