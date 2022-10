Il caldo aiuta il ponte di Ognissanti: a Rimini alberghi pieni al 70%

Attualità

Rimini

| 13:23 - 28 Ottobre 2022

Previsione "incoraggiante" sul fronte delle presenze turistiche a Rimini per il ponte di Ognissanti, secondo il comune di Rimini. Da giorni i telefoni degli alberghi e degli uffici di informazioni turistiche locali hanno ripreso a squillare dopo una stagione estiva giudicata positivamente dagli operatori. Sono circa 350 gli alberghi della città che, ad oggi, si stima verranno aperti per il periodo di Halloween: i 280 annuali a cui si aggiungono diversi alberghi stagionali che riapriranno in via straordinaria in vista del ponte. Il territorio comunale conta complessivamente un migliaio di hotel. Le percentuali di riempimento, secondo Visit Rimini, viaggiano intorno al 70%. A spingere, fanno sapere dall'ente turistico, sono pacchetti sia b&b che di pensione completa, le proposte di visite culturali e i parchi tematici. La seconda settimana di novembre avrà luogo poi la grande fiera di Ecomondo che va "verso il tutto esaurito", affermano dal comune.