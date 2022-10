Santarcangelo, investe con l'auto un ciclista e scappa. 'Caccia' al pirata della strada

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

13:12 - 28 Ottobre 2022

Archivio.



Un automobilista investe un ciclista e scappa senza prestare soccorso: è quanto avvenuto mercoledì scorso (26 ottobre) a Santarcangelo, all'incrocio tra le vie Costa e San Bartolo. A rimanere ferito un 66enne residente a San Mauro Pascoli, ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. Nessuna traccia dell'automobile coinvolta nel sinistro, anche se il responsabile potrebbe essere individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Mentre prosegue l'attività di indagine da parte degli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi, eventuali testimoni che avessero informazioni utili sull’incidente sono invitati a contattare il comando di Polizia locale al numero 0541/624361 (ufficio Infortunistica).



Quello di mercoledì è stato l'incidente più grave di quelli che hanno impegnato la polizia locale nei rilievi. Gli altri due incidenti avvenuti questa settimana risalgono entrambi a martedì 25 ottobre. A Santarcangelo, in via Dante di Nanni, sono entrati in collisione un autocarro e un'auto: non ci sono stati feriti ma solo lievi danni ai mezzi. Il secondo sinistro, avvenuto a Verucchio presso la rotonda tra via Brocchi e la SP15bis, ha visto due ragazzi di circa vent’anni su monopattino scontrarsi con un'autovettura, rovinando a terra e riportando ferite lievi.



Anche la settimana precedente si erano verificati tre incidenti, tutti sul territorio di Santarcangelo. Nella mattina di domenica scorsa (23 ottobre), nel tratto di via Costa di fronte a piazza della Fornace, si sono scontrati un’auto e uno scooter: l’uomo alla guida del motorino è stato trasportato con l’ambulanza al Pronto soccorso di Rimini, riportando ferite di media entità.



Giovedì 20 ottobre, alle ore 16 circa, un ragazzo ha perso il controllo della sua auto a Canonica, nei pressi della rotatoria tra via Canonica e via Bionda, abbattendo la segnaletica verticale. Mercoledì 19 ottobre, intorno alle ore 7,20, sulla via Emilia all'incrocio con via Montevecchi, è avvenuto un tamponamento a catena tra tre veicoli, con un'autovettura tra due autocarri: i veicoli si stavano muovendo in direzione Ravenna-Rimini, quando il primo, secondo quanto accertato, si è fermato al rosso del semaforo venendo tamponato dagli altri due.



La polizia locale infine prosegue l’attività di controllo sul territorio. Nel presidio svolto ogni venerdì dalle pattuglie al termine del mercato di Santarcangelo, per consentire la pulizia delle strade, il 21 ottobre in via Costa gli agenti hanno individuato un’auto che circolava abusivamente nell’area del mercato a velocità sostenuta. Al conducente sono quindi state notificate d'ufficio sanzioni per 185 euro complessivi, con pagamento ridotto non ammesso per non essersi fermato all’alt della pattuglia.



I controlli sul traffico pesante proseguono invece sia in via Ugo Bassi a Santarcangelo che in via delle Cave a Poggio Torriana: 17 i posti di controllo effettuati nelle due vie nel mese di ottobre, con 5 violazioni contestate ai conducenti per inosservanza del divieto di transito.