Coriano, inaugurato un nuovo spazio di aggregazione 'HbhLab'

Coriano

| 12:25 - 28 Ottobre 2022

Inaugurazione del centro.

Si è svolta ieri (27 ottobre) la cerimonia di inaugurazione del nuovo spazio di aggregazione HBHLab alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, dell'assessore Anna Pazzaglia e dei consiglieri comunali Primiano Rosa e Giulia Santoni.



Il nuovo spazio si propone come un ambiente culturale dinamico e luogo di aggregazione da cui partire per ricostruire e rinforzare il tessuto artistico del territorio di Coriano e della provincia di Rimini.



I corsi del Lab spaziano dalle lezioni individuali di strumento (chitarra, basso, pianoforte, batteria, canto) ai corsi di gruppo dedicati alla fotografia, al videomaking e alla tecnica audio e luci.



Oltre alla formazione, HBHLab offre servizi nell'ambito artistico: a disposizione nello spazio del laboratorio sono presenti uno studio di registrazione e mixaggio audio, una sala posa per foto e video e una reharsal room disponibile per le prove tecniche di spettacoli musicali e teatrali. In più, lo staff del laboratorio si occupa di service audio e luci, realizzazione di foto e video, dirette streaming per eventi e convention e direzioni artistiche e tecniche.



La creazione di uno spazio che sia non solo dedicato alla formazione, ma anche alla produttività, mira al coinvolgimento attivo degli allievi nelle attività quotidiane dei professionisti dello spettacolo, permettendo un apprendimento anche sul campo, che potrà essere un punto di partenza per un'ancora maggiore sinergia tra le realtà artistiche presenti sul territorio.



Grazie al già forte rapporto di collaborazione con gli enti culturali di Coriano, HBHLab si pone l'obiettivo di diventare un'istituzione attiva e coinvolta nei progetti artistici e formativi, mettendo a disposizione la competenza del suo staff nel progetto comune di valorizzare e diffondere la cultura e le arti dello spettacolo.



Gianluca Ugolini sindaco di Coriano "Quando i giovani si mettono in gioco con nuove opportunità rivolte ai loro coetanei, è il caso di questo importante luogo aggregativo per Coriano, l'amministrazione è al loro fianco con grande slancio e partecipazione. I giovani sono una grande risorsa, troppo spesso sottovalutata, dal punto di vista umano e professionale. Per questo desidero ringraziare a nome mio e della giunta Beatrice, Giovanni, Thomas e Roberto che hanno creduto a questo progetto e investito attivamente già da tempo sul territorio con altre iniziative rivolte ai ragazzi".



Per tutte le informazioni sui corsi e sui servizi di HBHLab pagine Facebook e Instagram, mail, all'indirizzo lab@hbh.it, o telefono, al 331 3568446.