Rimini, masterclass di Cartoon Club con gli artisti Carloni - Franceschetti

Attualità

Rimini

| 11:42 - 28 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

In occasione della Giornata Internazionale del Cinema di Animazione (oggi, 28 ottobre), torna a Rimini il duo di artisti Carloni-Franceschetti, con una proposta speciale, la masterclass "Ombre grondanti d'oro", in programma sabato 5 novembre.





Dopo la partecipazione al festival Cartoon Club nello scorso luglio, in cui avevano presentato la spettacolare videoinstallazione "La fontana della vergine" sul fronte di Castel Sismondo, Carloni-Franceschetti nella masterclass di novembre accompagneranno i partecipanti in un percorso educativo e formativo attraverso la visione delle opere del loro ciclo "Esso: Shadows Oozing Gold", svelandone tecniche, allusioni, citazioni, stratificazioni di segni e di sensi.







La masterclass si svolge nella sede delle Acli provinciali di Rimini, la partecipazione è libera e gratuita, ma i posti sono limitati. Iscrizione obbligatoria: stefano@cartoonclub.it







Il composito ciclo "Esso: Shadows Oozing Gold" di Carloni-Franceschetti, dedicato a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita, è un progetto vincitore della X edizione di "Italian Council", un programma di promozione dell'arte italiana all'estero della Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della cultura.



"Esso: Shadows Oozing Gold" viene alla luce attraverso l'uso di tecniche e linguaggi specifici e mutevoli quali cinema d'animazione, videoarte, installazione, performance, teatro e fotografia.