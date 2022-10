Vivi il verde, anche Riccione partecipa agli appuntamenti con ritrovo all'Arboreto Cicchetti

Eventi

Riccione

| 11:03 - 28 Ottobre 2022

Arboreto Cicchetti.

Un programma di 30 appuntamenti in cui l’Emilia-Romagna racconta sé stessa: non semplici escursioni o visite guidate, ma itinerari che portano all’esplorazione e alla scoperta del territorio e della sua storia attraverso gli occhi e le voci di chi lo vive più da vicino, con approfondimenti sul patrimonio culturale naturale, paesaggistico, architettonico, archeologico, museale, archivistico e letterario. Da quest’anno il calendario della rassegna regionale “ViVi il Verde” dedicata ai giardini e parchi storici sul nostro territorio, si arricchisce di nuovi appuntamenti grazie alle “Passeggiate Patrimoniali”.



I 30 appuntamenti delle passeggiate sono l’esito di un bando regionale rivolto ai Comuni dell’Emilia-Romagna, pensato per promuovere l’impegno delle istituzioni locali nell’offrire occasioni di incontro e per aumentare la consapevolezza del proprio patrimonio culturale ed accrescere il senso di appartenenza a una comune base culturale, partendo proprio dai parchi e giardini storici tutelati e presenti sul proprio territorio.





Le “Passeggiate Patrimoniali”, grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna sono tutte gratuite, ma quasi sempre con un numero limitato di posti, per cui è necessaria la prenotazione.



Il 4 e il 5 novembre l'appuntamento è all'Arboreto Cicchetti sarà aperto dalle 15 alle 18 per vivere il verde di Riccione passeggiando fra i suoi viali alberati e i suoi giardini storici, raccontandone la storia con artisti, architetti del paesaggio ed esperti, fra aneddoti, letteratura e teatro, in una festa cittadina fra natura e cultura.



Alle ore 15.00: Arboreto Cicchetti presentazione e letture, alle 15.45: passeggiata illustrata lungo viale Martinelli, alle ore 16.30: arrivo al Giardino di Villa Lodi Fè. Recital da Il sentiero dei nidi di ragno e Il Barone Rampante di Italo Calvino; conferenza sull’Età dei villini a Riccione; alle 17.30: Brindisi di saluto nel Giardino di Villa Lodi Fè

A cura di Città Teatro, in collaborazione con Associazione “A passo d’uomo” e di arch. Emanuele Mussoni, dott. Fabio Bruschi, Associazione Famija Arciunesa.



Per informazioni iat@comune.riccione.rn.it