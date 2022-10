Le celebrazioni del 2 e del 4 novembre a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:38 - 28 Ottobre 2022

Monumento ai Caduti - foto Antonio D'Alessio.

L’Amministrazione Comunale ricorderà tutti i Defunti e i Caduti per la Patria partecipando alle due funzioni religiose in programma mercoledì 2 novembre: alle 11.00 presso la chiesa del cimitero di Bordonchio e alle 15.00 presso la chiesa del cimitero di Bellaria Monte. Dopo le funzioni, verrà deposta una corona di fiori presso i rispettivi monumenti dedicati ai Caduti.



Venerdì 4 novembre, a celebrazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, vi sarà alle ore 8.30 la Santa Messa presso la chiesa Sacro Cuore di Bellaria Centro. Dopo la funzione, partirà un corteo sino a piazzetta Fellini - di fronte alla Biblioteca Comunale - per un momento di raccoglimento e preghiera in prossimità del monumento dedicato "Ai Caduti di tutte le guerre".



Si ricorda che i due cimiteri di Bellaria e di Igea Marina, nelle giornate di domenica 30 ottobre, martedì 1 e mercoledì 2 novembre apriranno straordinariamente alle 8.00 invece che alle 9.00, con orario continuato e consueta chiusura alle 17.00.



Tutti gli uffici comunali di piazza del Popolo restarenno chiusi al pubblico nelle giornate di lunedì 31 e martedì 1 novembre.



Si segnala, infine, la novità che riguarda lo Sportello Immigrati, che trova spazio al piano terra della residenza comunale (lato monte): ora aperto al pubblico in presenza sia il lunedì che il mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00; pertanto, il prossimo giorno utile per l’utenza interessata ai servizi erogati dallo sportello, sarà mercoledì 2 novembre.