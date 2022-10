Sostenibilità e creatività: Eco Bricks Village alle Befane di Rimini

Eventi

Rimini

| 08:44 - 28 Ottobre 2022

Il villaggio dei mattoncini.

Se la passione per i mattoncini colorati non ha età, è giunto il momento per dimostrarlo. A Le Befane Shopping Centre di Rimini, da giovedì 27 ottobre a martedì 1 novembre 2022 dalle 16.00 alle 19.30, è allestito infatti l'Eco Bricks Village, il villaggio dedicato ai mattoncini all'interno del quale si terranno laboratori creativi ai quali sono invitati a partecipare i bambini con i loro genitori. Obiettivo: realizzare, con i mattoncini colorati, sculture ispirate ai temi legati alla sostenibilità, secondo i principi e i valori indicati dall’Agenda 2030 dell’ONU, un'occasione speciale per giocare assieme, mettendo a frutto abilità e fantasia e, al tempo stesso, imparare a prendersi cura del nostro pianeta.



Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 si aprirà invece la caccia al 'talento' grazie ad un emozionante torneo in cui genitori e figli saranno chiamati a dimostrare la loro maestria come scultori di mattoncini. In ciascuna delle due giornate di gara si disputeranno qualificazioni e finali per eleggere i nuovi Eco Bricks Master. Verranno premiati i primi tre team classificati di ogni giornata; e poi gadget e diplomi per tutti.



La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, da effettuare direttamente al desk del Village, ogni giorno fino a martedì 1 novembre, dalle 16.00 alle 19.30.