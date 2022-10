Panorama mozzafiato dalla Rocca di Maiolo, ogni weekend si riempie di visitatori

Turismo

Maiolo

| 06:38 - 30 Ottobre 2022

La rocca di Maiolo.

Ogni weekend decine di persone effettuano escursioni con meta la Rocca di Maiolo, un punto da cui è possibile avere un'emozionante veduta di tutta la Valmarecchia. La Rocca di Maiolo è diventata da tempo una meta turistica, una destinazione che ogni weekend richiama un centinaio di persone. Questo autunno mite invoglia ulteriormente le persone a vivere all'aria aperta, così anche nelle ultime domeniche, caratterizzate peraltro da diverse sagre organizzate nei comuni limitrofi, si è segnalato "il tutto esaurito" in questo che potremo definire il tetto della Valmarecchia. Una zona la cui relativa semplicità del percorso fa assumere all' "impresa" (arrivare in cima) una presunta accessibilità a

tutti, visto che l'altezza (circa 300 metri) è raggiungibile in modo abbastanza veloce. Ma non è proprio così: l'escursione è da affrontare con dovuta attenzione e le dovute cautele.



Le vie di accesso alla Rocca di Maiolo sono principalmente due. Il primo sentiero, che parte dalla chiesetta di Maioletto, richiede meno preparazione atletica, ma un volta arrivati in cima, il sentiero diventa ripido e l'escursionista necessita dell'aiuto di una corda e naturalmente della propria forza. Il secondo sentiero, che parte dalla Chiesa di Sant'Apollinare, è scelto da tre persone su quattro. Il percorso per raggiungere la vetta è più faticoso, il paesaggio presenta i pericoli tradizionali della montagna, in primis la possibile caduta di materiale roccioso, e si è più esposti in caso di fenomeni meteo. Si attraversa il piccolo borgo di Poggio, partendo da una strada asfaltata che diventa strada sterrata (per questo meta anche di appassionati di mountain bike) e qui ci si trova dei calanchi che vengono utilizzati dagli arrampicatori. Ai piedi della Rocca di Maiolo c'è il bivio che da una parte conduce al cammino di San Francesco, direzione La Verna,

dall'altra si procede verso l'oratorio di San Rocco e dunque verso la vetta, passando per il punto di incontro tra i due sentieri.