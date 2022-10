Attualità

20:12 - 27 Ottobre 2022

Per arredare la zona living o un angolo dedicato al relax si può scegliere un arredo davvero pratico e moderno, il divano convertibile, che è la soluzione ideale anche per chi ha poco spazio a disposizione. Per aiutarvi nella scelta del divano convertibile, vediamo insieme quali sono le caratteristiche tecniche e i migliori modelli in commercio.



Divano convertibile: di cosa si tratta?



Quando si parla di divani convertibili, si intendono quei modelli che possono essere convertiti o modificati in base alle esigenze di conseguenza possono svolgere più funzioni all'interno della casa. Questa tipologia di arredo può essere installato come semplice divano, ma basteranno pochi secondi per trasformarlo in un letto, modificando in un attimo la sua funzione e l'arredo della stanza.



I divani convertibili sono la soluzione ideale per chi vuole creare un angolo relax dove è rilassarsi o concedersi un breve riposino, ma possono essere perfetti anche nella camera degli ospiti se si vuole improvvisare un comodo letto per amici e parenti. I divani convertibili sono molto compatti, diventando degli arredi ideali per chi non ha molto spazio a disposizione e non vuole comunque rinunciare a una seduta comoda e confortevole.



Come scegliere il divano convertibile



In commercio, sono disponibili tantissimi modelli di divano convertibile, quindi per scegliere quello giusto è necessario analizzare nel dettaglio le caratteristiche tecniche. Innanzitutto è necessario individuare le dimensioni del divano convertibile, in base alla grandezza della stanza e alla zona dove sarà installato, quindi potrai acquistare dei divani a una piazza a mezza, a due o tre posti, che comunque si caratterizzano per il minimo ingombro.



La seconda caratteristica che bisogna individuare riguarda il design del divano che deve essere in linea con lo stile adottato all'interno della stanza. Se preferite il design moderno, allora si potrà acquistare un divano convertibile composto solo dalla seduta, con schienale alto e privo di braccioli, dalle linee semplici ed essenziali.



Nel caso in cui l'arredo è in stile classico, allora sarà opportuno acquistare un divano trasformabile dalle forme arrotondate, con braccioli e poggiatesta, che sicuramente decorerà con eleganza la stanza. Un altro elemento che bisogna considerare prima dell'acquisto riguarda la struttura, che può essere in legno o in metallo, due materiali resistenti e versatili che sono in grado di sostenere qualsiasi tipo di peso, dovrete soltanto individuare quella più adatta ai vostri gusti. La maggior parte dei divani convertibili per trasformarsi in un comodo letto presenta un sistema a ribalta che è sicuramente il più semplice da usare e soprattutto non si rompe con facilità.



Prima dell'acquisto sarà anche opportuno scegliere solo modelli che presentano una buona e spessa imbottitura, che li rende comodi e morbidi. Il rivestimento del divano è solitamente in tessuto, ma si possono scegliere anche modelli in pelle o in velluto, l'importante è che siano sfoderabili e lavabili. Per quanto riguarda i colori dei divani convertibili è una scelta che deve essere effettuata in base alle caratteristiche e allo stile della stanza in cui sarà installato.