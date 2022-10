Turisti minorenni rapinati sulla spiaggia e minacciati con una bottiglia: al via il processo

Cronaca

17:55 - 27 Ottobre 2022

Tre giovanissimi, un 17enne e una coppia di fidanzati appena 18enni a processo per aver rapinato 50 euro a due turisti minorenni, nell'estate del 2020 sul lungomare di Torre Pedrera di Rimini. I tre presunti rapinatori, un 18enne di origine marocchina, un 17enne albanese e una ragazza italiana, tutti residenti nel Bolognese, erano stati identificati dai carabinieri subito dopo la rapina. Secondo quanto ricostruito il 17enne con una bottiglia rotta aveva minacciato i due ragazzini per farsi consegnare il contante e poi era fuggito con l'amico 18enne, mentre la ragazza si era nascosta nella cabina del bagnino di salvataggio in spiaggia. Scoperta e denunciata, la ragazza aveva quindi consegnato ai carabinieri il proprio cellulare sul quale i militari avevano trovato i recapiti dei due fuggiaschi. Per la coppia di 18enni oggi (giovedì 27 ottobre) si è tenuta la prima udienza davanti al gip del Tribunale di Rimini, dove l'avvocato difensore Luca Campana ha chiesto ed ottenuto il rito abbreviato condizionato all'esame delle dichiarazioni rese dal 17enne, per quest'ultimo reo confesso il tribunale dei minori di Bologna ha già deciso la messa alla prova per i lavori socialmente utili.