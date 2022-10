Cerca di buttare giù la moglie da balcone, lei aveva il figlio piccolo in braccio

Cronaca

Rimini

27 Ottobre 2022

Dieci anni di reclusione per aver violentato la moglie e per averla costretta, assieme al figlio, a vivere in un appartamento privo di riscaldamento ed infestato dagli insetti. Questa la pena richiesta dal Pubblico Ministero, Annadomenica Gallucci, al termine dell'udienza questa mattina (giovedì 27 ottobre) davanti al Tribunale collegiale di Rimini in un complesso caso di maltrattamento in famiglia, lesioni e violenza sessuale.



L'imputato, un 36enne di nazionalità marocchina, all'inizio dell'anno, era stato arrestato dalla Polizia di Stato su richiesta della Procura di Rimini per una serie di reiterati maltrattamenti nei confronti della giovane moglie, tenuta segregata in casa, picchiata anche quando era incinta e costretta quotidianamente a rapporti sessuali. In un'occasione l'uomo aveva tentato di buttarla giù dal balcone mentre aveva in bambino in braccio. Il marito era finito in carcere il 17 gennaio scorso, a conclusione di una veloce indagine della Questura di Rimini, partita proprio dalla denuncia della donna che aveva trovato il coraggio di fuggire di casa col figlio di due anni.



Una volta collocata in una struttura protetta, aveva trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti iniziati subito dopo il matrimonio nel 2015 in Marocco. Giunta in Italia nell'agosto 2021 con il figlio, le violenze erano continuate con gravi episodi di aggressioni e violenze sessuali. Accuse e circostanze che la donna ha ribadito in udienza ai giudici riminesi lo scorso 29 settembre, durante l'esame della parte lesa. Già ascoltato anche l'imputato per cui l'udienza in cui è prevista la sentenza è stata fissata per il prossimo 10 novembre alle 9.30.