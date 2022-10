Anche San Marino festeggia Halloween con un nuovo evento in centro storico

Eventi

Repubblica San Marino

| 17:21 - 27 Ottobre 2022



Inizia domani (venerdì 28 ottobre) il lungo weekend di Halloween a San Marino. Dal 28 al 31 ottobre, nella “spaventosa” cornice della festa più pazza dell’anno, tante le proposte per far divertire sia i grandi che i bimbi.



San Marino Halloween Express – dal 28 al 31 ottobre Dopo il successo dello scorso anno, torna San Marino Halloween Express. A bordo del colorato trenino si potrà assistere allo spettacolo itinerante durante un percorso del tutto inedito: infatti oltre alle gallerie, si attraverserà il centro storico di Borgo Maggiore, Patrimonio Unesco. Le corse avranno la durata di 30 minuti e saranno così suddivise: partenze dalle 17.00 alle 21.30 per bambini e famiglie mentre dalle 22.00 alle 23.00 esclusivamente per gli adulti. Per l’occasione saranno riaperti gli antichi grottini mentre i ristoratori locali proporranno menu a tema, il tutto immerso in una speciale animazione “horror”.



Magic Halloween – 30 e 31 ottobre San Marino Magic Halloween è il nuovo evento pensato e organizzato per le famiglie e i bambini che si svolgerà a partire dalle 16.00 nel centro storico di San Marino, Patrimonio Unesco. Artisti itineranti, maghi, giocolieri faranno divertire tutti, truccatrici professioniste creeranno il look giusto e non mancheranno spettacoli a tema, giochi a quiz e animazioni musicali. Domenica 30 ottobre la giornata si concluderà con lo Spettacolo di Fuoco alle 20.00 in Cava dei Balestrieri mentre lunedì 31 ottobre gran finale alle 21.00 al Teatro Titano con lo spettacolare Magic Halloween Show. Menu a tema saranno proposti dai ristoranti aderenti mentre le vetrine dei negozi assumeranno un aspetto spettrale.

Nelle giornate del 30 e 31 ottobre, in occasione degli eventi di Halloween il Servizio Funivia sarà attivo fino alle 24.00.



Per mantenere codesta vostra libertà: lettere di Federico da Montefeltro ai Capitani e al Comune di San Marino (1441-1482) – dal 26 settembre all’8 gennaio 2023

In occasione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro, la prestigiosa sede del Palazzo Pubblico di San Marino ospiterà la mostra dedicata al grande Duca di Urbino, figura iconica del Rinascimento italiano.

Palazzo Pubblico

Tutti i giorni 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30) salvo chiusure per impegni istituzionali

Ingresso gratuito