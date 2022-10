Alla scoperta della dieta chetogenica, venerdì 28 ottobre "Aperitivo con il Doc"

Attualità

Rimini

| 21:26 - 27 Ottobre 2022

Keto Bar & Restaurant, via Serpieri 27/A Rimini.

È un regime alimentare del quale si è molto discusso negli ultimi anni: una dieta, quella chetogenica, che sta prendendo sempre più piede anche nel settore dell'alimentazione per gli sportivi. In sintesi, questa dieta limita le fonti di carboidrati alimentari, aumentando soprattutto i lipidi. Chi l'ha detto che chi la segue non può concedersi qualche "sgarro": è già approdato da qualche mese anche a Rimini il primo Ristobar italiano 100% Keto, che tutti i giorni serve ai suoi clienti pietanze interamente prive di zucchero e lattosio. Prima però di intraprendere un tale regime, è opportuno consultare uno specialista del settore. Per l'occasione il Keto Bar & Restaurant di Via Serpieri 27/A a Rimini presenta "L'Aperitivo con il Doc", uno modo tutto nuovo per scoprire insieme al rinomato nutrizionista Dott. Samuele Valentini i segreti della chetogenetica nello sport e molto altro.

Appuntamento dunque venerdì 28 ottobre alle 19:00 per un aperitivo 100% keto (senza zucchero e lattosio) dove l'esperto risponderà a domande e curiosità sulle peculiarità alimentari di questo regime.