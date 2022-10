Governo: vicesindaca Rimini Bellini,'bene una prima ministra donna' 

Attualità

Rimini

| 16:21 - 27 Ottobre 2022

Chiara Bellini, vicesindaca di Rimini.



Abbiamo "una prima ministra donna e ce ne rallegriamo, perché questo è sicuramente un dato positivo". Lo ha detto la vicesindaca di Rimini con delega alle Politiche di genere, Chiara Bellini a margine di una conferenza stampa sulle donne vittime di violenza. Al nuovo esecutivo, Bellini, esponente del Partito democratico, ha fatto "i migliori auguri", ma "sul tema delle politiche di genere, stiamo a vedere - ha aggiunto -. Vediamo se questo Governo sarà in grado di mettere in atto delle politiche di parità". "Saremo pronti a fare opposizione - ha aggiunto - laddove emergano politiche che non corrispondano alla nostra idea di parità di genere". Nello specifico, commentando la definizione del nuovo ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, "l'esordio nell'accorpare politiche di genere a famiglia - ha concluso Bellini - desta qualche preoccupazione. Siamo in attesa".