"Donne Coraggio!" - il programma delle iniziative contro la violenza di genere

| 14:34 - 27 Ottobre 2022

Donne coraggio!.

Presentato questa mattina (27 ottobre) il programma di "Donne coraggio!" Un mese di iniziative, incontri, dibattiti, conferenze e spettacoli per riflettere come comunità in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un format inaugurato l’anno scorso e che quest’anno si arricchisce di ulteriori contenuti.

Un cartellone plurale, frutto della programmazione corale che vede Comune di Rimini insieme alle “Rete Donne Rimini” e alle tante altre associazioni e realtà coinvolte e protagoniste delle iniziative in programma. Una rete nata per sostenere e condividere le attività della “Casa delle donne” del Comune di Rimini, che ha visto nel corso degli ultimi mesi un potenziamento dei servizi – su tutti il ritorno dello sportello di consulenza commercialistica - e, in particolare, un nuovo compito di volano culturale e organizzativo per le iniziative territoriali legate alle donne.



Tra le iniziative, da ricordare “E’ per te”, la camminata per le vie della città contro la violenza alle donne, che quest’anno si terrà sabato 26 novembre, con ritrovo in Piazza Cavour alle ore 15.30 e partenza alle ore 16.00



Il programma completo:





venerdì 2 dicembre – ore 17.00 – Cineteca

Lorenzo Gasparrini, Filosofo Femminista Discriminazioni di genere e stereotipi: per una nuova visione del maschile Rassegna Conferenze “Relazioni, tra desiderio e identità” - DireUomo



mercoledì 7 dicembre - ore 17 – Cineteca

Lilia Giugni, docente universitaria, editorialista, attivista femminista intersezionale e co-fondatrice e direttrice del think tank GenPol - Gender & policy insights. Presentazione libro: La rete non ci salverà. Perché la rivoluzione digitale è sessista (e come resistere)” Rompi il Silenzio in collaborazione con Coordinamento Donne Rimini

lunedì 12 dicembre - ore 21.00 - Cinema Fulgor Carol di Todd Haynes (Film in lingua originale) Ingresso 7 € - senza prenotazione Rassegna Cinema “Donne Pulp”

venerdì 16 dicembre – ore 17.30 - Museo della Città, Sala degli Arazzi Loretta Biondi, Psicoanalista AME, membro, e già Presidente, di SLPcf, AMP Aggressività tra parole e corpi in psicoanalisi Rassegna Conferenze “Relazioni, tra desiderio e identità” - DireUomo



venerdì 4 novembre - ore 17.30 - Museo della Città, Sala degli Arazzi

Cristina Oddone, Sociologa Facoltà di Scienze Sociali, Università di Strasburgo Alleanze di genere. Dal sessismo ordinario alla violenza nelle relazioni d’intimità Rassegna Conferenze “Relazioni, tra desiderio e identità” – DireUomo

sabato 5 novembre - ore 17.00 - Ex cinema Astoria Sport, barriere e identità di genere (Festival a cura di sportellate.it) Intervengono: Chiara Bellini, Valentina Petrillo, Claudia Petrosillo Incontro a cura di UISP Territoriale Rimini, attività svolta nell’ambito del progetto “Ritorno all’Astoria” (con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.15/2018)

martedì 15 novembre - ore 17.00 - Museo della Città, Sala degli Arazzi Valentina Arcangeli, oncologa genetista, responsabile del servizio presso Breast Unit Rimini Incontrarsi per conoscere. Ereditarietà e famigliarità del tumore al seno A cura di Associazione Crisalide

martedì 15 novembre - ore 20.30 - Cinema Fulgor Anne Lister Italia - Gentleman Jack tra lo schermo e i diari di Anne Lister. Una donna Pulp nell’era Regency - Un viaggio attraverso la vita di Anne Lister Ingresso libero Rassegna Cinema “Donne Pulp”



venerdì 18 novembre - ore 17.30 - Museo della Città, Sala degli Arazzi Claudio Fabbrici, Psicoterapeuta, Responsabile clinico del Centro Chirone per il trattamento e la ricerca sui sex offenders e autori di violenza domestica Da Centauro a Chirone. Dalla violenza, al maltrattamento, alla responsabilità nella relazione Rassegna Conferenze “Relazioni, tra desiderio e identità” – DireUomo



venerdì 18 novembre - ore 20.30 - Cinema Tiberio Proiezione film La notte del 12 di Dominik Moll A cura di Coordinamento Donne ACLI



22/23/24 novembre - ore 21.00 - Teatro Galli Anna Foglietta e Paola Minaccioni in L’attesa di Remo Binosi regia Michela Cescon - produzione Teatro di Dioniso, Teatro Stabile del Veneto Evento a pagamento, biglietteria Teatro Galli



mercoledì 23 novembre - ore 18.45 - Cinema Fulgor

Daniela Nicolò - Motus Leben? oder Theater [Vita? o Teatro?] introduce Angela Piegari, conduce Vera Bessone Rassegna “Ogni donna una storia”



giovedì 24 novembre - ore 17.00 - Museo della Città, Sala degli Arazzi

LEGGEre la violenza: il Codice Rosso a tre anni dalla sua entrata in vigore A cura di CGIL Rimini e Rompi il Silenzio



venerdì 25 novembre – ore 17.30



Museo della Città, Sala del Giudizio Chiara Volpato, Psicologa Sociale, Università Bicocca di Milano Psicosociologia del maschilismo Saranno presenti: Elisabetta Pillai, Responsabile Area sociale interdipartimentale Dsdia Ausl della Romagna, Elvira Ariano, Centro Antiviolenza del Comune di Rimini Rompi il Silenzio Rassegna Conferenze “Relazioni, tra desiderio e identità” – DireUomo



venerdì 25 novembre - ore 21.00

Teatro Galli Artemis Danza / Monica Casadei Corpi violati #DJOperaNoir coreografia, regia, scene, luci e costumi: Monica Casadei voci recitanti: Chiara Cicognani e Stefania Tamburini della compagnia Korekané con la partecipazione di alcune allieve delle scuole di danza di Rimini Ingresso gratuito



sabato 26 novembre - ritrovo Piazza Cavour ore 15.30 - partenza ore 16.00

Camminata È per te Rimini in cammino contro la violenza alle donne



domenica 27 novembre - ore 10.30 - Cinema Fulgor

Quelle due di William Wyler Ingresso 8 € - senza prenotazione Rassegna Cinema “Donne Pulp”



domenica 27 novembre - Rimini - partenza ore 9.00

Camminata sportiva “Sgambatella” A cura di UISP Territoriale Rimini - info pagina FB UISP Territoriale Rimini



lunedì 28 novembre - ore 21.00 - Cinema Fulgor

Deserts hearts - Cuori nel deserto di Donna Deitch Ingresso 7 € - senza prenotazione Rassegna Cinema “Donne Pulp”



mercoledì 23 novembre - ore 10.00 - Teatro degli Atti Noi siamo vento –

Laboratorio Stabile Alcantara regia Anna Pizzioli e Damiano Scarpa Ingresso studenti € 5 - info: tel. 333.566 2609