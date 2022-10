Infortunio a Montefiore: cade nella grotta ricavata dentro casa, interviene l'elisoccorso

Cronaca

Montefiore Conca

| 16:22 - 27 Ottobre 2022

Archivio.



Sfortunato incidente casalingo per un 81enne di Montefiore Conca, ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. I fatti sono avvenuti verso le 13.30 di oggi (giovedì 27 ottobre) in via Provinciale, all'altezza di via Serra di sotto. L'anziano è caduto all'interno di una grotta ricavata all'interno dell'abitazione condivisa con altri familiari, alla quale si accede da una botola. Si tratta di una sorta di cantina, dalla profondità di due metri, che ai tempi della Guerra Mondiale veniva utilizzata come nascondiglio. Non sono chiari ancora i motivi per i quali la botola sia stata aperta, mentre dai primi accertamenti sembra che la caduta sia stata provocata da un malore. L'81enne ha riportato la rottura di un arto e alcune ecchimosi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per il recupero del ferito assiema al personale del 118.