Calcio RSM, Under 21: ufficiale l’amichevole di novembre con l’Albania

Sport

Repubblica San Marino

| 09:38 - 27 Ottobre 2022

Foto FSGC/Pruccoli.

Le Federazioni di San Marino ed Albania hanno concordato un’amichevole internazionale tra le selezioni Under 21 dei rispettivi paesi per il mercoledì 16 novembre 2022. La gara si disputerà al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle ore 18:00. L’incontro permetterà ai Biancazzurrini del Commissario Tecnico Matteo Cecchetti di saggiare le condizioni dei giovani sammarinesi che saranno protagonisti delle qualificazioni gli Europei U-21 del 2025, che partiranno la prossima primavera. Il sorteggio dei raggruppamenti, benché non ancora calendarizzato ufficialmente, dovrebbe aver luogo a gennaio 2023. Quella tra San Marino ed Albania sarà una prima volta a livello di Nazionali U-21.

Per testate e operatori dell’informazione che intendessero accreditarsi per l’incontro, si rammenta che gli accrediti possono essere richiesti sul sito ufficiale della FSGC, nella sezione “Attività Internazionale – Accrediti Media” (https://www.fsgc.sm/procedure-di-accredito/).

Il prezzo dei tagliandi è di euro 5,00, con ingresso omaggio per i ragazzi che non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno di età e per il pubblico con disabilità. Per questi ultimi è richiesta la conferma di partecipazione alla partita con almeno tre giorni di anticipo tramite una e-mail indirizzata a slo@fsgc.sm.

I biglietti dell’incontro saranno presto disponibili presso i rivenditori autorizzati Vivaticket e sul sito internet ufficiale dell’agenzia. Gli stessi tagliandi potranno essere richiesti anche in Segreteria Federale alla Casa del Calcio (lun-ven 10:00-12:00 e 16:00-18:00) nei giorni di apertura degli uffici e fino a martedì 15 novembre 2022 compreso. Il giorno di gara potranno essere acquistati esclusivamente presso la biglietteria del San Marino Stadium dalle 16:30.