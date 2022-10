Calcio Seconda, Rimini United alla riscossa: sfida alla capolista Young Santarcangelo

Sport

Rimini

| 09:14 - 27 Ottobre 2022

Il Rimini United.

Il big match allo stadio Bani di Viserba di domenica prossima contro lo Young Santarcangelo, capolista del girone O di Seconda categoria, è una sorta di ultima spiaggia per il Rimini United in ottica primo posto. In caso di sconfitta, infatti, il divario salirebbe a 11 lunghezze e i sogni di gloria andrebbero rimessi nel cassetto e la navigazione giocoforza avrebbe come rotta i playoff; in caso di vittoria, invece, si accorcerebbe l’attuale divario dalla capolista a -5 e il campionato avrebbe tutto un altro sapore.



“E’ una partita fondamentale, che fa il paio con quella di Coppa di martedì prossimo a Villa Verucchio, un match secco: chi vince passa il turno e sappiamo che alzare la Coppa assicura il primo posto in graduatoria in caso di ripescaggio – spiega il direttore sportivo del Rimini United, Federico Trivulzio – Tra l’altro battere il Villa Verucchio sarebbe per noi una rivincita visto che nell’ultimo turno siamo stati sconfitti per 3-1 dopo essere andati in vantaggio. Ora, comunque, pensiamo al campionato: i tre punti ci darebbero una grande carica, sarebbe una importante iniezione di fiducia e tutte le avversarie di alta classifica ne trarrebbero benefici. In caso di sconfitta dovremmo invece lottare per i playoff”.



Direttore Trivulzio, a proposito dell’ultimo turno a Villa Verucchio: che cosa non è andato per il verso giusto?

“Come contro l’Athletic Poggio sette giorni prima siamo andati in vantaggio in avvio con Badje, ma non l’abbiamo tenuto e questa volta non siamo riusciti neppure a conquistare il punto come nella precedente trasferta perdendo 3-1. Abbiamo pagato un deficit di esperienza, di malizia, essendo la nostra squadra mediamente più giovane e siamo affondati. Non ci sono alibi, sia chiaro. Nessuno è da salvare. Dobbiamo rialzarci e rimboccarci le maniche: la società ritiene che la rosa sia competitiva e possa fare meglio. Si sono giocate solo cinque partite, ci sta che ancora si sia alla ricerca degli equilibri di squadra migliori (10 reti segnate ma 9 subite). Ora arriva la capolista Young Santarcangelo, una squadra molto forte, costruita per primeggiare: viene da sé che una partita così tosta va affrontata con energia, l’atteggiamento mentale migliore, lo spirito di sacrificio che serve, la ferrea voglia di fare risultato. Non ho dubbi che sarà così. La squadra sta lavorando a testa bassa e ha una gran voglia di riscatto. Fare risultato ci darebbe lo slancio giusto per la sfida di Coppa. Io ho fiducia”.



RISULTATI SETTORE GIOVANILE



U19 RU - Morciano 0-8



U17 RU - Stella 3-4 Fazil - Mouheb 2



U15 Bellaria- RU 1-7 Lleshi (3) - Coppola - Bacci - Perazzini - Capi



U14 Garden -RU 2-1 Baltazar