Rimini, violento scontro tra furgone e bus: conducente estratto dalle lamiere

| 19:43 - 26 Ottobre 2022

Lo scontro tra i due mezzi.

Violento incidente nel pormeriggio di mercoledì 26 ottobre, poco prima delle 18 in via Coriano, all'imboccatura del cavalcavia dell'A14. Un bus della Start Romagna e un furgone si sono scontrati frontalmente. Due le persone rimaste ferite.



Il conducente del camioncino, a causa del forte impatto con l'autobus, è rimasto incastrato tra le lamiere. Motivo per cui si è reso necessario l’intervento dei pompieri, che si sono precipitati sul posto per liberarlo. I vigili del fuoco, infatti, con le loro attrezzature hanno consentito ai sanitari di estrarlo dal mezzo. Serie lesioni anche per il conducente dell'autobus. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco è intervenuta la polizia Municipale.