Calcio, Europa League: arriva la prima chiamata internazionale per l'arbitro Rapuano

| 17:27 - 26 Ottobre 2022

Antonio Rapuano, sezione di Rimini.

Prima esperienza europea per l'arbitro riminese Antonio Rapuano, che è stato designato come quarto assistente nella direzione della partita di domani (27 ottobre 2022) PSV Eindhoven - Arsenal, valevole per il gruppo A di Europa League e che si disputerà al Philips Stadion di Eindhoven (Paesi Bassi) alle 18:45.



L'ottimo inizio di stagione per il fischietto riminese (che arbitra in Serie A e B) è stato premiato con questa prima convocazione oltralpe da parte del designatore Uefa Roberto Rosetti. Arbitra la gara Marco Di Bello della sezione di Brindisi; assistenti Tegoni (Milano) e Imperiale (Genova). Al Var Massimiliano Irrati di Pistoia.



"Serata stellare per il nostro Antonio - scrive la sezione Aia di Rimini sui propri social - forza Anto!"