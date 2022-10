A Morciano grande successo per il 140esimo anniversario dalla nascita di Umberto Boccioni

Attualità

Morciano

| 16:49 - 26 Ottobre 2022

Claudio Cerritelli, Giuliano Cardellini, Beatrice Buscaroli e Bruno Bandini.

Grande successo per l’evento organizzato, la settimana scorsa a Morciano, dalla Fondazione Umberto Boccioni, in occasione del 140° anniversario dalla nascita dell’artista dal titolo “Umberto Boccioni. Paradigma della modernità.” Un programma ricco di iniziative, creato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Morciano di Romagna e la collaborazione di Banca Popolare Valconca, Riviera Banca, Agenzia Treccani Emilia-Romagna e Liguria, Galleria 56 Bologna, Oltremateria, che ha ottenuto ottimi risultati e che, molto probabilmente, vedrà un’altra edizione il prossimo anno.



“Questo evento è stato un successo sotto tutti i punti di vista – spiega Cardellini – poiché ha sensibilizzato e fatto conoscere ulteriormente la figura di Boccioni. Inoltre, ha contribuito a creare una nuova collaborazione tra la Regione Emilia Romagna, il Comune di Morciano di Romagna e la Fondazione Boccioni. Tra le altre cose, ha stimolato oltre duecento ragazzi allo studio del grande artista, ha espresso sotto forma di spettacolo teatrale e di concerto musicale una originale visione dell’arte e del Futurismo, e ha ampliato lo studio scientifico del pensiero artistico Boccioniano con la presenza di persona o da remoto di importanti storici dell’arte. È stata, altresì, inaugurata una Mostra – continua Cardellini – dal titolo “Pittura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico) di Umberto Boccioni: storia di un libro e delle sue edizioni” a cura di Maria Elena Versari, unica nel suo genere e di rilevanza internazionale, la quale sarà visibile, solo su prenotazione, presso il Museo TMUB fino al 31 dicembre 2022”.



“La Fondazione Boccioni - afferma Beatrice Buscaroli, Direttore artistico del Museo TMUB- gestisce il Museo TUMB e noi tutti continuiamo a impegnarci e a lavorare sodo, coinvolgendo studiosi sempre nuovi, giovani stranieri e protagonisti già affermati, come è avvenuto in questo fondamentale convegno che ha inteso celebrare i 140 dalla nascita del celebre artista romagnolo – conclude la Buscaroli -. Sono stati giorni pieni ma carichi di significato, che ci hanno permesso di fare conoscere ai morcianesi e non solo il genio creativo di questo straordinario artista”.



Si è cominciato mercoledì 19 ottobre alle 17, al Museo TMUB, con gli interventi delle Autorità e con l’inaugurazione della mostra inedita curata da Maria Elena Versari – storica dell’arte presso l’Università di Mellow a Pittsburgh, USA – ricca di documenti originali provenienti da collezioni private:

“Pittura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico) di Umberto Boccioni: storia di un libro e delle sue edizioni”. La mostra rimarrà aperta fino al 31 dicembre 2022.



Sempre il 19 Ottobre, sia in mattinata, con la presenza di oltre duecento i studenti delle scuole superiori, sia in serata, si è svolto uno spettacolo teatrale, incentrato sul rapporto tra Dante e Boccioni, della Compagnia Teatrale “Tutti meno uno” di Ravenna.



Invece, il 20 ottobre, presso la sala conferenze della Banca Popolare Valconca, si è assistito all’intervento della relatrice Larissa Maria Muller (dell’Università di Stoccarda, Germania), con aperitivo Futurista e proiezione del video “TMUB-Museo Umberto Boccioni”, oltre ad anticipazioni sul film-documentario “La contemporaneità di Boccioni”.



Il 21 ottobre, all'Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna, si è tenuto il concerto di musica futurista, “L’Antigrazioso – Il Futurismo in musica”, al pianoforte il Maestro Stefano Malferrari.



Inoltre, il 22 ottobre, nella sala conferenze della Banca Popolare Valconca, si è svolta una giornata di studi dedicata all’arte di Boccioni, con la presenza, nella mattinata, dell’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di San Marino e la presenza del Sindaco di Morciano di Romagna Giorgio Ciotti.



Ha moderato Beatrice Buscaroli di Bologna, Direttore artistico del Museo TMUB, con relatori: Maria Giovanna Fadiga Mercuri, di San Marino: “Boccioni e la parola: per una lettura grafica”. Claudio Cerritelli di Milano: ”Elogio della simultaneità, attraverso gli scritti teorici di U. Boccioni”. Maria Elena Versari, di Pittsburgh (USA): “Pittura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico) di Umberto Boccioni: storia di un libro e delle sue edizioni”, con un bellissimo collegamento da remoto dagli Stati Uniti d’America; e Bruno Bandini di Ravenna: “Sinestesie. La crisi delle scienze empiriche e gli “stati d’animo””.



Ancora il 23 ottobre nella sala conferenze della Banca Popolare Valconca, Giuliano Cardellini, Presidente della Fondazione Umberto Boccioni, ha presentato, unitamente alla coautrice Jolanda Grebowiec Baffoni, il volume, di cui è coautore, di prossima pubblicazione: “Caratteristiche della personalità di Umberto Boccioni. Storia ed analisi grafologica”



Infine, in chiusura, dibattito aperto sulla contemporaneità di Boccioni e sul valore della sua arte con relatori Giuliano Cardellini, Beatrice Buscaroli, Claudio Cerritelli e Bruno Bandini.





Tutti gli eventi sono stati a ingresso libero, fino ad esaurimento posti, salvo la visita al Museo TMUB ed alla mostra in esso contenuta che manterrà, comunque, invariato il prezzo di visita di 7 euro.