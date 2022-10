Futsal RSM, la Folgore non va per il sottile e si riprende la vetta nel posticipo

Sport

Repubblica San Marino

| 16:26 - 26 Ottobre 2022

Massimiliano Bernardi (Foto FSGC).

La Folgore mantiene il passo del Fiorentino imponendo un esagerato 13-1 al Pennarossa. Il posticipo si “stappa” dopo appena 2’ con il gol di Chezzi. Rosa pareggia i conti poco oltre il quarto d’ora. L’1-1 fa da miccia alle polveri giallorossonere, che esplodono negli ultimi 10’ del primo tempo: sono le reti in rapida sequenza di Pellegrini (doppietta), Bernardi e Pasqualini ad allargare la forbice. L’intervallo non raffredda gli uomini di Spada, anzi. Dopo 4’ di ripresa si iscrive a referto anche Giardi; poi fa doppietta Pasqualini, imitato dallo stesso Giardi. Pellegrini decide di concedersi il tris personale, mentre Bernardi, che aveva chiuso il primo tempo con una marcatura, decide addirittura di esagerare: il capocannoniere del torneo ne fa addirittura altri quattro, gonfiando ulteriormente uno score che era già netto e trascinando nuovamente la sua Folgore verso la vetta della classifica in coabitazione con il Fiorentino. Restano tre le squadre a punteggio pieno: oltre alle due capolista, anche la Juvenes-Dogana, che però ha una gara in meno alle spalle rispetto ad esse.