Volley B, PromoPharma a San Martino in Rio

Sport

Repubblica San Marino

| 16:22 - 26 Ottobre 2022

Sabato 29 ottobre una PromoPharma San Marino in cerca di punti sale a San Martino in Rio per affrontare la locale compagine in una trasferta che si annuncia difficile sia per il valore degli avversari; sia per l’ambiente. Si gioca agli ordini di Gianluca Re (1° arbitro) e Davide Basilio Fallica (2°). “San Martino gioca in un palazzetto piuttosto stretto nel quale i tifosi sono vicinissimi. Questo è un fattore a suo favore. – afferma Stefano Mascetti, coach dei titani. – I reggiani sono una squadra di categoria, solida, da tanti anni in serie B e il pronostico è a loro favore. Conosciamo bene il loro palleggiatore, Zambelli, che ha esperienza e abbiamo incontrato quando era a Portomaggiore. Noi dovremo cercare di fare il nostro gioco, non come sabato contro il Rubicone che ci siamo scavati la fossa da soli. E non dovremo deprimerci al primo errore. Al di là del risultato, mi aspetto una reazione dalla squadra sul piano del gioco”.



In infermeria rimane la banda Lorenzo Benvenuti che ne avrà per almeno altre due settimane. Dovrebbe tornare a disposizione Mattia Ricci, un altro schiacciatore che finora era andato in panchina solo per onor di firma. Il resto della truppa è arruolabile.



Classifica. Gabbiano Mantova 9, Querzoli Forlì 9, Volley Montichiari 8, Kema Remedello 7, Planet Group Spezzanese 6, Kerakoll Sassuolo 4, Arredopark Villafranca 4, Sab Group Rubicone 4, Ama San Martino in Rio 4, Kioene Padova 4, PromoPharma 3, Viadana Volley 1, Pluvitec Legnago 0, Pietro Pezzi Ravenna 0.



Prossima partita. Ama San Martino in Rio - PromoPharma. sabato 29 ottobre ore 17 a San Martino in Rio.



Serie D femminile. Anche la Titan Services è in cerca di punti ma l’avversario che si presenterà sabato prossimo al Pala Casadei non è dei più agevoli. Arriva in Repubblica la Fenix Faenza, leader del campionato. “Una squadra giovane che finora ha sempre vinto – analizza coach Wilson Renzi. – Quello che devono fare le mie giocatrici contro le manfrede è provare a proporre il nostro gioco, cercando di migliorare in attacco e battuta, fondamentali nei quali non siamo state incisive finora. Purtroppo non riusciamo ad allenarci al cento per cento a causa degli infortuni. La palleggiatrice Elisa Bernardi siederà ancora in panchina perché vogliamo che recuperi con tranquillità dai suoi problemi alla caviglia. La schiacciatrice Veronica Renzi è ancora fuori e anche l’altra schiacciatrice, Anna Rossi, non potrà che essere a mezzo servizio. Ciò non toglie che dovremo cercare di fare del nostro meglio”.



Classifica. Fenix Faenza 8, Fulgur Bagnacavallo 7, Portuali Ravenna 6, Junior Coriano 6, Idea Volley Santarcangelo 6, Unica Volley 6, Longiano Volley 6, Stella Rimini 3, Figurella Rimini 3, Viserba Volley 3, Teodora Ravenna 0, Titan Services 0, Forlì 0.





Prossima partita. Titan Services San Marino – Fenix Faenza. Sabato 29 ottobre alle ore 18.30 a Serravalle.