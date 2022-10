Il turismo a Riccione riparte 'col diesel': presenze in calo del 12% rispetto al 2019

Attualità

Era facile fare meglio degli anni pandemici, ma il movimento turistico per Riccione non è ancora tornato ai livelli del 2019. Le presenze tra gennaio ed agosto di quest'anno sono state 2,3 milioni, il 12% in meno rispetto all'ultimo anno pre-pandemico. A certificarlo è l'Osservatorio Luigino Montanari che ha però registrato fra le strutture alberghiere una percezione più positiva. Il 52% è infatti convinto di avere fatto meglio rispetto a tre anni fa."Oggi è più difficile che mai lavorare e continuare a tenere aperte le nostre attività con i mille problemi che abbiamo vissuto, in modo particolare in questi tre anni", ha commentato a margine di una conferenza stampa Claudio Montanari, responsabile dell'osservatorio.



Il mercato



Gli italiani continuano a essere il principale mercato di riferimento per Riccione - con Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte in testa - anche se la riapertura delle frontiere li ha fatti diminuire. Aumentano invece gli stranieri, in particolare tedeschi, svizzeri, belgi e romeni. "Il margine operativo purtroppo si è eroso enormemente", ha proseguito Montanari. "Il fatturato è cresciuto, le presenze sono diminuite, ma purtroppo i costi sono cresciuti molto di più di quello che avremmo potuto pensare o immaginare".



Turisti in treno



Sempre più turisti sposano la scelta green di muoversi in treno. I passeggeri per Riccione sono aumentati in estate del 30% rispetto al 2019. La maggiore criticità fra gli albergatori, in base ai sondaggi, resta la ricerca del personale. "Quel che più preoccupa", ha detto il presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini, "sono le prospettive dell'immediato futuro", e ha fatto riferimento all'inflazione e ai costi energetici: "delle criticità che sono ancora purtroppo da risolvere". Nonostante questi nodi, "abbiamo portato a termine la stagione, ce l'abbiamo fatta".